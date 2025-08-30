Parkta oynayan iki küçük çocuğa saldırı: Yere fırlattı, kolunda kırık var

Tepki çeken olay, dün Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi Dönüşüm Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki apartmanda yaşayan Yusuf K, henüz bilinmeyen nedenle parkta oyun oynayan Ömer E. (8) ile Ömer Eyymen I'yı (6) darbedip yaraladı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin çocuklardan birini hava kaldırıp yere fırlattığı görülüyor.

Saldırı sonrası etraftaki vatandaşlar, Yusuf K’yi çocuklardan uzaklaştırdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı 2 çocuk ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Tedaviye alınan çocuklardan Ömer E'nin sol omzunun alt kısmında kırık olduğu, hayati tehlikelerinin ise bulunmadığı öğrenildi.