Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Çorum'da bir çocuk parkında kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 24 yaşındaki Mustafa S. yaralandı.

Parkta silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

'da Mustafa S. (24) Gülabibey Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan Mustafa S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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