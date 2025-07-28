Parkta tekmeli yumruklu kavga

Edirne'de Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşen olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde; bir kişinin yere düşerek başka bir kişi tarafından defalarca yumruklanıp tekmelendiği, ardından başka bir zanlının da saldırgana müdahale ettiği anlar yer alıyor.

Tarafları araya giren vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kavga parkta bulunan vatandaşları da tedirgin etti.

Mahalle sakinleri, aynı parkta sık sık benzer olayların yaşandığını iddia ederek çocuklarının ve kendilerinin güvenliğinden endişe duyduklarını, yetkililerden kalıcı bir güvenlik önlemi alınmasını talep etti.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.