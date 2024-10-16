Parkta uygunsuz hareketler sergileyen kişiyi çöpe attılar

Beylikdüzü’nde bulunan bir park içerisinde uygunsuz hareketler sergileyen kişi, parkta bulunan gençler tarafından önce uyarıldı, daha sonra da çöp tenekesine atıldı.

Parkta uygunsuz hareketler sergileyen kişiyi çöpe attılar

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park içerisinde bulunan bir bankta oturan ve uygunsuz hareketler sergileyen bir kişi, parkta bulunan gençler tarafından uyarıldı.

Parkta uygunsuz hareketler sergileyen kişiyi çöpe attılar - 1

Uyarılara aldırış etmeyen kişi, daha sonra gençler tarafından park kenarında bulunan tenekesine atıldı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şahsın daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

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