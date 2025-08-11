Parktaki buluşma silahlı çatışmaya dönüştü: Bir ölü, bir yaralı
Antalya'da husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada Burak Bektaş isimli kişi yaşamını yitirdi, Alihan A. ise yaralandı. Polis dokuz şüpheliyi gözaltına aldı.
Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa'da meydana geldi.
PARKTAKİ BULUŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Burak Bektaş ve beş arkadaşı, Alihan A. ve üç arkadaşıyla parkta buluştu.
İki grup arasında tartışma kavgaya dönüşünce silahlı çatışma çıktı.
Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, başından ve ayağından yaralanan Burak Bektaş ile sol bacağından vurulan Alihan A.'yı hastaneye götürdü.
BAŞINDAN VURULDU, HASTANEDE ÖLDÜ
Alihan A.'nın arkadaşı Samet C.'nin tabancasından çıktığı belirlenen mermiyle başından yaralanan Burak Bektaş, hastanede yaşamını yitirdi.
Alihan A. ise müdahalesinin ardından taburcu edilerek ekiplere teslim edildi.
Ekiplerin olay yerinde ve çevresinde yaptığı çalışmada, üç tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
DOKUZ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri; Burak Bektaş'ın M.Ö. (34), Ş.Ö. (24), F.Ö. (27), C.G. (25) ve B.S. (25), Alihan A.'nın ise Samet C. (24), E.E.K. (20) ve B.K. (20) ile parka geldiğini belirledi.
Ekiplerin çalışması sonrası sekiz şüpheli de gözaltına aldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan toplam dokuz kişinin işlemleri sürüyor.
