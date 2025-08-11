Parktaki buluşma silahlı çatışmaya dönüştü: Bir ölü, bir yaralı

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Muratpaşa'da meydana geldi.

PARKTAKİ BULUŞMA ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Burak Bektaş ve beş arkadaşı, Alihan A. ve üç arkadaşıyla parkta buluştu.

İki grup arasında tartışma kavgaya dönüşünce silahlı çatışma çıktı.

Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, başından ve ayağından yaralanan Burak Bektaş ile sol bacağından vurulan Alihan A.'yı hastaneye götürdü.