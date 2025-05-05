Parktaki ceset ekipleri alarma geçirdi

Kahramanmaraş'ta 42 yaşındaki S.N. isimli kişi, bir parkta ölü bulundu.

Olay, Onikişubat ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde parktan geçen vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine merkez olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk etti.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, adamın vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis çevrede tedbir alarak olay yerinde inceleme yaptı.

İnceleme de ölü bulunan kişinin 42 yaşındaki S.N. olduğu ve tabancayla intihar ettiği belirlendi.