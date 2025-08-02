Parktaki çifti uyaran muhtar bıçaklandı

Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, İstiklal Yolu Parkı'nda uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddia ettiği çifti uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışmada M.Ö. isimli şahıs cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Küçüktarakçı, şahsı tutarak elindeki bıçağı aldı. M.Ö, daha sonra tekme ve yumruklarla Küçüktarakçı'ya saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan M.Ö., olay yerinden uzaklaştırıldı.



Yaralanan Küçüktarakçı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.