Parktaki intikam cinayetinde 4 kişiye müebbet hapis

KAZAĞININ İÇİNDE GİZLEDİĞİ SİLAHLA ATEŞ ETTİ



Olayla ilgili soruşturmanın ardından şüpheliler hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.



İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz’ın olay günü otomobille İpek Kürşat’ın bulunduğu Barbaros Parkı’na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi.



Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı’nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat’a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip, öldürdüğü ifade edildi.



4 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI



Davanın 7’nci duruşması bugün Çanakkale 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanıklar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Karar duruşmasında mahkeme heyeti tarafından sanıklar Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz, “tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.