Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

evredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

Çorum 'da dün akşam saatlerinde Samet Bozkafa (34) ve Veysel Çağıl (30), Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Rüstem Eren Parkı'nda bulunan kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.