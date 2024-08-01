Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Çorum'da parktaki kafede otururken pompalı tüfekle vurulan 30 yaşındaki Veysel Çağıl hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

'da dün akşam saatlerinde Samet Bozkafa (34) ve Veysel Çağıl (30), Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Rüstem Eren Parkı'nda bulunan kafede otururken yanlarına yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı.

Bozkafa ve Çağıl kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

evredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Parktaki kafede tüfekli saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - 1

Ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Veysel Çağıl, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Z.Ç., C.Ş., A.K. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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