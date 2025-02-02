Parktaki masa ve bankı ateşe verip, cep telefonuyla kaydettiler

Siirt’te bir parktaki bank ve masa, 3 çocuk tarafından yakıldı. O anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan çocuklarla ilgili işlem başlatıldı.

Parktaki masa ve bankı ateşe verip, cep telefonuyla kaydettiler

Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Uzun Parkı'nda meydana geldi.

Parka gelen 3 çocuk, bir süre sonra oturdukları bank ve masayı yaktı.

Çocuklar, cep telefonu ile o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.

Paylaşımın ardından polis, çocuklar hakkında işlem başlattı.

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