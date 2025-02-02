Parktaki masa ve bankı ateşe verip, cep telefonuyla kaydettiler

Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Uzun Parkı'nda meydana geldi.



Parka gelen 3 çocuk, bir süre sonra oturdukları bank ve masayı yaktı.



Çocuklar, cep telefonu ile o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.



Paylaşımın ardından polis, çocuklar hakkında işlem başlattı.