Parktaki masa ve bankı ateşe verip, cep telefonuyla kaydettiler
Siirt’te bir parktaki bank ve masa, 3 çocuk tarafından yakıldı. O anları kaydedip, sosyal medyada paylaşan çocuklarla ilgili işlem başlatıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi'nde bulunan Uzun Parkı'nda meydana geldi.
Parka gelen 3 çocuk, bir süre sonra oturdukları bank ve masayı yaktı.
Çocuklar, cep telefonu ile o anları kaydedip, sosyal medyada paylaştı.
Paylaşımın ardından polis, çocuklar hakkında işlem başlattı.
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