Parlayan mangal jeli yüzünü yaktı

Başarılı geçen operasyon sonucu servise alınan Karakaş’ın tedavisine devam ediliyor.



Yaşadıklarını anlatan Sabri Karakaş, "Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jel dökünce birden alev aldı." dedi.



Üzeri tutuşunca kendisini göle attığını söyleyen Karakaş, "Aile seslendim hemen beni hastaneye götürün. Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi’ne geldik." diye konuştu.

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