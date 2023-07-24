Parlayan mangal jeli yüzünü yaktı

Bursa'da bir vatandaş mangal jelinin alev alması sonucu yüzünden yaralandı.
Ailesiyle birlikte gittiği Gölyazı’da mangal kömürünü alevlendirmek isteyen 30 yaşındaki Sabri Karakaş, kullandığı mangal jelinin parlamasıyla alevler içinde kaldı.
Göle atlayarak alevlerden kurtulan Karakaş, ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne getirildi. Vücudunda çeşitli yanıklar oluşan Karakaş, ameliyata alındı.
Başarılı geçen operasyon sonucu servise alınan Karakaş’ın tedavisine devam ediliyor.
Yaşadıklarını anlatan Sabri Karakaş, "Odunlarla beraber mangalı yaktık. Daha sonra kömür attığım zaman mangal söndü sandım. Üzerine mangal yakıcı jel dökünce birden alev aldı." dedi.
Üzeri tutuşunca kendisini göle attığını söyleyen Karakaş, "Aile seslendim hemen beni hastaneye götürün. Canım çok yanıyordu çünkü. Bursa Şehir Hastanesi’ne geldik." diye konuştu.
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