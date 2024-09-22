Parmağa sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir vatandaşın parmağına sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kesilerek çıkarıldı.

Parmağa sıkışan çelik yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı

Olay, Menteşe ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir vatandaşın parmağında çelik yüzük sıkıştı.

Büyün uğraşlarına rağmen yüzüğü çıkaramayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sıkışan çelik yüzüğü, keserek çıkarabildi.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından müdahale eden ekipler, yüzüğü sıkıştığı yerden çıkardı. Rahat bir nefes alan vatandaş ise ekiplere teşekkür etti.

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