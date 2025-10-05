Parmağına yüzük sıkıştı, imdadına itfaiye yetişti
Hatay'da denediği yüzük parmağına sıkışan vatandaş için itfaiye ekipleri devreye girdi. Yüzük, ekiplerin spiral ile müdahalesiyle çıkarıldı.
Hatay'da parmağına yüzük sıkışan vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Kırıkhan ilçesi İçada Mahallesi'nde yaşayan vatandaş, parmağına yüzük takmayı denedi.
Parmağında yüzüğü deneyen vatandaş, yüzüğü çıkartmayı deneyince başarısız oldu.
Kendi imkanlarıyla yüzüğü çıkaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, spiral ile müdahalesi sonucunda yüzüğü sıkışan parmaktan kurtardı.
Parmağına sıkışan yüzüğü çıkartılan vatandaş, itfaiye ekiplerine teşekkürlerini iletti.
- Etiketler :
- Hatay Kırıkhan
- Hatay
- İtfaiye