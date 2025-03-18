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Parmağında somun sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Siirt'te 11 yaşındaki çocuğun parmağında sıkışan somun, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Parmağında somun sıkışan çocuğun imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Kent merkezinde oyun oynayan 11 yaşındaki A.M., parmağına somun sıkıştırdı. Somunu bir türlü çıkaramayan yakınları, A.M.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca ekiplerinden yardım istendi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, burada uzun uğraşlar sonrası parmağa sıkışan somunu çıkardı.

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