Parmağını arı sokan kişi öldü

Adana'da sol serçe parmağından arının soktuğu arıcı hayatını kaybetti.

Parmağını arı sokan kişi öldü

Olay, merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi'nde meydana geldi. Arıcı İlhami Özden'i, arılara bakım yaptığı sırada koruyucu ekipmanı olmasına rağmen sol serçe parmağından arı soktu.

Arıya alerjisi olduğu iddia edilen Özden, kısa süre içinde fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahalelerine rağmen, Özden kurtarılamadı.

İlhami Özden’in cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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