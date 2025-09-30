Parmaksız Kale Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor

Kazı Başkanı Doç. Dr. Umut Parlıtı, çalışmaların eylül ayı itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında desteklenmeye başlandığını söyledi.



Kazı alanının 4 ana bölümden oluştuğunu belirten Parlıtı, şunları kaydetti:



"Urartularla ilişkilendirilen ritüel alanımız, Karaz ve Urartularla ilişkilendirilen höyüğümüz, şu anki kazı yapılan güney yamaç ve diğer kazı yapılan karşı yamaçtan oluşuyor. Burada biz güney yamaçta 5 bin yıl öncesine dayanan Karaz kültürüyle ilişkilendirilen mezarları açmaktayız. Burada taş çevikli mezar ve sanduka mezarı yer almaktadır. Bu bizi 5 bin yıl öncesine götürmekte. Karşı yamaçtaki kazılarda ise hem Karaz medeniyetine hem de yayla kültürü dediğimiz medeniyeti dönemine ait 4 bin yıl öncesine ait veriler sunmaktadır. Burada mezar tiplerinin dışında ritüelle ilişkilendirilen veriler de bulmaktayız. Bize bunlar kefen geleneğini ve aynı zamanda ölü yemeğine ilişkin veriler de sunmaktadır."