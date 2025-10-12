Parola sancak! 250 bin dolarlık vurgunu polis bozdu

Ankara'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp 66 yaşındaki bir vatandaşın 250 bin dolarını alan iki şüpheli yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep'ten kiraladıkları araçla Ankara'ya gelen iki şüpheli, telefonla aradıkları 66 yaşındaki vatandaşa kendilerini polis olarak tanıttı.

Şüpheliler, aradıkları vatandaşa, "Adınız terör örgütüne karıştı, kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ terör örgütü para topluyor. Biz bu şahıslara ve bunlara yardım eden banka çalışanlarına operasyon yapacağız. Bu sebeple hesabınızdaki paraları dolara çevirin, kapıya gelen görevliye verin, sonrasında size geri vereceğiz. Paralarınız devlet garantisinde olacak." dedi.

Dolandırıcılara inanan vatandaş, bankadaki parasını çekerek dolara çevirdi.