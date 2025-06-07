Partiler arasında bayramlaşma başladı

AK Parti ilk olarak MHP heyeti bayramlaşıyor ancak 9 siyasi parti ile bayramlaşacak.

AK Parti , Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur'un başkanlığındaki heyetle MHP heyetini kabul etti.

Kurban Bayramı'nda en yoğun mesai Gelecek Partisi'nde olacak. Gelecek Partisi 18, Saadet Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 15 ve İYİ Parti 14 siyasi parti ile bayramlaşacak.

DEM PARTİ MHP'Yİ ZİYARET ETTİ



MHP, misafirlerini Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyetle kabul etti.



Diğer genel merkezlere ziyaretleri ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet yapacak.

DEM Parti heyeti, MHPi’yi ziyaret etti.



DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, Dil ve Kültür Komisyonu Eş Sözcüsü Cemile Turhallı Balsak ile PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner’in bulunduğu konuk heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Turan Şahin ile Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan MHP heyeti ile bayramlaştı.

İYİ PARTİ



İYİ Parti ise 14 parti ile bayramlaşacak.



Yerel Yönetimler Başkanı Cumali Durmuş'un başkanlığındaki heyet, misafirlerini genel merkezde kabul edecek.



İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy başkanlığındaki heyet de partileri ziyaret edecek.



İYİ Parti devamında 9 siyasi partiyi daha ağırlayacak.

CHP PROGRAM YAPMADI



CHP, parti kararı doğrultusunda Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da resmi bayramlaşma programı yapmadı.



CHP diğer partileri ağırlamayacak ve ziyaret etmeyecek.