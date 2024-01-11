Partilerin tercihi ön seçim yerine yoklama

Seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylarını merkez yoklaması yöntemiyle saptayacak.



Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen ve 1 Ocak'ta işlemeye başlayan seçim takviminde, siyasi partilerin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ye bildirmelerinin son günü olarak 10 Ocak tarihi kararlaştırılmıştı.



Edinilen bilgiye göre, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti de adaylarını ön seçim yapmadan, merkez yoklaması yöntemiyle belirleyeceklerini YSK'ye bildirdi.

