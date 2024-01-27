Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu (31 Mart Yerel Seçimleri)

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için takvim işliyor.
Seçimlerde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.
Kura çekiminden önce konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.
Bu nedenle kura çekimine 35 parti katıldı. Kura çekimi sonucu AK Parti, oy pusulasında ilk sırada yer aldı. CHP ise 18'inci sırada olacak. Oy pusulasında MHP 31, İYİ Parti 2, DEM Parti 9'uncu sırada yer alacak.
Oy pusulasının sıralaması şöyle olacak:
1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5- Memleket Partisi
6- Anavatan Partisi
7- Demokratik Sol Parti (DSP)
8- Yeniden Refah Partisi
9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)
10- Türkiye Komünist Partisi
11- Anadolu Birliği Partisi
12- Zafer Partisi
13- Halkın Kurtuluş Partisi
14- Türkiye Komünist Hareketi
15- Bağımsız Türkiye Partisi
16- Gelecek Partisi
17- Yeni Türkiye Partisi
18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
19- Emek Partisi
20- HÜDA-PAR
21- Hak ve Özgürlükler Partisi
22- Ocak Partisi
23- Adalet Birlik Partisi
24- Demokrat Parti
25- Güç Birliği Partisi
26- Millet Partisi
27- Milli Yol Partisi
28- Adalet Partisi
29- Genç Parti
30- Aydınlık Demokrasi Partisi
31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)
33- DEVA Partisi
34- Saadet Partisi
35- Vatan Partisi
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