Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu (31 Mart Yerel Seçimleri)

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için takvim işliyor.



Seçimlerde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekiminden önce konuşan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini ancak Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirdiğini açıkladı.

Bu nedenle kura çekimine 35 parti katıldı. Kura çekimi sonucu AK Parti, oy pusulasında ilk sırada yer aldı. CHP ise 18'inci sırada olacak. Oy pusulasında MHP 31, İYİ Parti 2, DEM Parti 9'uncu sırada yer alacak.



Oy pusulasının sıralaması şöyle olacak:



1- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti)

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5- Memleket Partisi

6- Anavatan Partisi

7- Demokratik Sol Parti (DSP)

8- Yeniden Refah Partisi

9- Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti)

10- Türkiye Komünist Partisi

11- Anadolu Birliği Partisi

12- Zafer Partisi

13- Halkın Kurtuluş Partisi

14- Türkiye Komünist Hareketi

15- Bağımsız Türkiye Partisi

16- Gelecek Partisi

17- Yeni Türkiye Partisi

18- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

19- Emek Partisi

20- HÜDA-PAR

21- Hak ve Özgürlükler Partisi

22- Ocak Partisi

23- Adalet Birlik Partisi

24- Demokrat Parti

25- Güç Birliği Partisi

26- Millet Partisi

27- Milli Yol Partisi

28- Adalet Partisi

29- Genç Parti

30- Aydınlık Demokrasi Partisi

31- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

32- Türkiye İşçi Partisi (TİP)

33- DEVA Partisi

34- Saadet Partisi

35- Vatan Partisi