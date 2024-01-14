Partilerin yerel seçim mesaisi sürüyor

Yerel seçime geri sayım sürüyor.

Siyasi partiler terör saldırıları nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantılarına yeni haftada devam edecek.



AK Parti'de hafta sonu yapılması beklenen ancak ertelenen aday tanıtım toplantısı için yeni bir tarih belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarını yeni haftada açıklaması için çalışma yapılıyor.

ANKARA: TURGUT ALTINOK, İZMİR: HAMZA DAĞ



NTV'nin edindiği bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına ise AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın ismi geçiyor.

İlçelerdeki adayların belirlenmesi için de genel merkezdeki mesai sürecek.

"YENİDEN REFAH PARTİSİ'YLE SÜREÇ SIKINTIDA"



AK Parti'de ittifak mesaisi de yeni haftada devam edecek.

Büyük Birlik Partisi ve Hüdapar'la yürütülen süreçte sona gelindi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Yeniden Refah Partisi'yle yapılması planlanan ittifaktaysa süreç zora girdi.



Mİlliyetçi Hareket Partisi cephesinde de aday belirleme çalışmaları sürüyor.

2'si büyükşehir 22 il ve 88 ilçe adayını açıklayan MHP'de, yeni haftada da ilçeler için aday belirleme mesaisi sürecek.



CHP'deyse yeni haftada Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarının yapılması bekleniyor.

Toplantılarda yeni adaylar belirlenecek. Kamuoyunun merakla beklediği İzmir ve Antalya adayları için yapılan anket çalışmaları da masaya yatırılacak. Ayrıca seçim stratejisi değerlendirilecek.



İYİ Parti'de yeni haftada başkanlık divanı toplantısı var.

Toplantıda, yerel seçim stratejisi ve adaylar masaya yatırılacak.

Ankara ve İstanbul adayının ay sonuna kadar açıklanması planlanıyor.

Haftasonu yapılması planlanan, ancak terör saldırısı nedeniyle ertelenen aday tanıtım toplantısı için de yeni bir tarih belirlenecek.

