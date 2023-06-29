Paşa isimli 1.6 tonluk boğa, 210 bin TL’ye satıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy’de 36 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği Hasan Yavaş'ın (54), 3 yaşındaki simental kırması cinsi boğası 1 ton 600 kilograma ulaştı.



Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde ikinci el otomobil fiyatlarıyla yarışan 1 ton 600 kilogram ağırlığındaki ‘Paşa’ isimli boğasını 220 bin TL’den satışa çıkardı ve bayramın 1’inci günü 210 bin TL’den satıldı.

Kurban alımı için ilk geldiklerinde Paşa isimli boğanın dikkatlerini çektiğini belirten Ümit Erdem, “Boğayı almak 2’nci gelişimizde nasip oldu. Kurbanımızı 210 bin TL’ye aldık. Allah kabul etsin.” dedi.