Paşabahçe Vapuru Boğaz'a dönüyor

Tarihi Paşabahçe Vapuru, Beykoz Belediyesi tarafından modernizasyonu yapıldıktan sonra toplu ulaşımda kullanılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilecek.



Beykoz Belediye Meclisi Hukuk Komisyonu raporuna göre Paşabahçe, yüzer hale getirilerek toplu ulaşım hizmetleri haricinde kullanılmamak, yolcu taşımada kullanılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Belediyesine bedelsiz olarak verilecek.



AK Parti, CHP ve MHP'li meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilen komisyon raporunda,vapurun modernizasyonunun 2 yıl içinde tamamlanarak İBB'ye bedelsiz devri önerilmişti.

BOĞAZ'IN EN HIZLISI



Şehir Hatlarının en büyük ve en hızlı en gemisi olduğu belirtilen Paşabahçe, İtalya'da inşa edildi. İtalya'dan İstanbul'a getirilen gemi 17 Ekim 1952'de seferlere başladı. 73,84 metre boyunda, 12,98 metre eninde, 3,90 metre derinliğinde, 1042 gross tonilatoluk, 839 ton boş ağırlığı bulunan tarihi yolcu gemisi, yıllar boyunca İstanbullulara hizmet verdi. Son olarak Eminönü-Adalar ve Çınarcık-Yalova ekspres seferleri yapan gemi 2010 yılında çürüğe ayrılmıştı.