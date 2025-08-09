Paşalimanı Adası'nda yangın

Marmara Denizi'nde bulunan Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde yangın başladı.Yangın, rüzgarın etkisi ile yayıldı.

'in Marmara ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda sabah saatlerinde başlayan arazi yangınına müdahale sürüyor.

Nüfus olarak çok az kişinin yaşadığı küçük adada yangının çıkış nedeni bilinmezken, rüzgarın etkisi ile yayılan , adada bulunan rüzgar enerji türbinlerine ulaştı.

İtfaiyenin müdahalesi sürüyor.

