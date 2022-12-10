Pasaport başvuruları için ek mesai

Yıl sonu yaklaşırken pasaport başvurularında artış, nüfus müdürlüklerinde yoğunluğa neden oldu. Günlük 48 bine ulaşan talepler nedenilyle ek mesai başlatıldığı duyuruldu.

Pasaport başvuruları için ek mesai

İlişkili Haberler

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya'nın en güçlü pasaportları belli oldu, Türkiye kaçıncı sırada?

Yeniden değerleme oranları açıklandı: Pasaport, ehliyet harçları ne kadar olacak, trafik cezaları ne kadar artacak?

Yeniden değerleme oranları açıklandı: , ehliyet harçları ne kadar olacak, trafik cezaları ne kadar artacak?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, pasaport başvuru taleplerinin karşılanabilmesi için ek mesai başlattı.

Genel müdürlük, bazı basın yayın organlarında yer alan "Aralık ayında pasaport randevusu bulunmadığına" dair haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Uzun yıllar boyunca 2 milyon civarında olan yıllık pasaport talebinin, bu yıl 10 Aralık itibarıyla 3 milyon 650 bini aştığı vurgulanan açıklamada, talebin yıl sonunda ise iki katını bulmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi sonrası artan yoğunluk, yıl sonunun yaklaşması, dünyadaki çip krizi endişesi ve farklı nedenlerle önceki yıllarda günlük 8 bin olan pasaport talebinin günlük 48 bin seviyesine ulaşmasına, üretim ve tedarik zincirindeki aksamalara rağmen hiçbir vatandaşımız mağdur edilmemektedir.

Öte yandan vatandaşımızın mağduriyetini önlemek ve talepleri en hızlı şekilde karşılayabilmek için hafta içi ve hafta sonu ek mesai yapılmakta, kişi başı işlem süresi 8 dakikaya indirilmiş, randevu alım süresi 15 güne çıkarılmıştır. Ayrıca ek randevu kapasitesi oluşturulmak için randevusuna icabet edemeyecek vatandaşlarımızın yerine aynı gün içerisinde randevu alınabilmesine olanak sağlanmıştır."

Pasaport başvuruları için ek mesai - 1

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...