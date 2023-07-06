Pasaport ücretleri ne kadar? İşte 2023 güncel pasaport çıkartma fiyatı

Pasaport harcı ücretleri vatandaşlarca merak ediliyor. 6 aylık, 1, 3, 10 yıllık pasaport fiyatları her yıl değişiyor. Pasaportlarını yenilemek isteyen vatandaşlar 2023 pasaport ücreti hakkında bilgi almak istiyor. İşte, 2023 güncel pasaport çıkartma fiyatı...
GÜNCEL PASAPORT ALMA ÜCRETLERİ
PASAPORT ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?
Pasaport randevusu nasıl alınır sorusuna cevap almak, ne yazık ki işinizin bittiği anlamına gelmiyor. Bunun için bazı evrakları da hazırlamanız gerekiyor. Peki 2022 pasaport başvuruları için hangi evraklar gerekiyor? İşte o evrakların listesi.
T.C. Kimlik Kartı
2 adet son 6 ay içerisinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
Önceden yatırılmış pasaport harç makbuzu ve pasaport cüzdan bedeli makbuzu
Öğrenciyesiniz öğrenci belgesi.
Daha önceden pasaportu mevcut bulunan kişilerin eski pasaportu
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