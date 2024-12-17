Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu, Pasifik adası Vanuatu kenti açıklarında 7.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını bildirdi.

Deprem yerin 43 kilometre derinliğinde kaydedildi ve Vanuatu'nun başkenti Port Vila'nın sadece 30 kilometre batısında meydana geldi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Vanuatu kıyı şeridinin bazı kısımlarında bir metreye yaklaşan dalgaların oluşabileceği uyarısında bulundu.

Daha sonra tsunami uyarısı kaldırıldı.


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