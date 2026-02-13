Pastadaki yumurta öldürdü, pastane sahibi ve çalışanların 9'ar yıl hapsi istendi

Ağrı'da doğum günü için pastaneden aldığı pastayı öğrenci yurdunda yiyen üniversite öğrencisi genç kadının hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklanan işyeri sahibi ile iki çalışan hakkındaki iddianame kabul edildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı ve Ağrı Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre Olay 1 Aralık'ta meydana geldi. Teknik görüş raporları, kamera kayıtları, tanık beyanları ve tutanakların yer aldığı iddianamede Horuz'un doğum günü kutlaması için pasta almak üzere arkadaşları B.Y. ve S.D. ile birlikte söz konusu pastaneye gittikleri belirtildi.

YUMURTASIZ OLUP OLMADIĞINI SORMUŞ

Horuz'un astım hastası olması ve yumurta alerjisinin bulunması nedeniyle pasta alırken, yumurtasız olup olmadığını sorduğu aktarılan iddianamede, iş yeri çalışanı Fatih Y.'nin bir pasta göstererek yumurtasız olduğunu beyan ettiği, müteveffa ve arkadaşlarının pasta şefini arayarak yumurtasız olduğunu teyit etmesini istedikleri belirtildi. Fatih Y.'nin bunun üzerine işletme sahibi Yakup A.'yı arayarak yumurta olmadığını teyit etmesi üzerine müteveffa ve arkadaşlarının söz konusu pastayı satın alarak kaldıkları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız yurduna döndükleri vurgulandı.

İddianamede, Horuz'un pastanın tadına baktıktan sonra fenalaşarak nefes darlığı yaşadığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtilerek, genç kızın burada 19 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiği ifade edildi.

"ALERJİDEN VEFAT ETTİĞİ SABİT"

Pastane sahibi şüpheli Yakup A.'nın gıda işletmecisi olarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediği anlatılan iddianamede personeline yeterli eğitimi vermediği vurgulandı. İki çalışanın da satımından sorumlu oldukları gıdanın içeriği hususunda yanlış bilgilendirme yaptıkları belirtilen iddianamede "Otopsi işleminde ve dosyada toplanan tüm delillerden müteveffanın sahip olduğu yumurta alerjisi nedeni ile meydana gelen sağlık sorunlarından ötürü vefat ettiğinin sabit olduğu, gelinen aşamada bu kanaate rağmen tutuklu dosyamızın Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesi suretiyle sürüncemede bırakılmasının hak kayıplarına sebep olacağı anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede, halihazırda tutuklu bulunan sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.