Pastane odunluğunda korkutan yangın

Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanın alt kısmında, bir pastanenin odunluk olarak kullandığı alanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı.
Odunların yandığını ve alev yükseldiğini gören iş yeri sahibi ve pastane müşterileri yangına müdahale etmeye çalışırken durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede gelen ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Odunlar ve park halindeki 3 tekerlekli motosiklet tamamen yandı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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