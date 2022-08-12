Pastanedeki böcekli pastalara el konuldu

Mersin'de insan sağlığına karşı üretilen ürünler için denetimi sıkılaştıran Tarsus Belediyesi ekipleri, bu çerçevede sık sık denetim yapıyor.



Bir ihbarı değerlendiren Tarsus Belediyesi Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü kötü koşullarda üretim yapılan pastaneye giderek halk sağlığını etkileyen ürünlere el koydu.

İçerisinde böcek ve sineklerin bulunduğu sağlıksız koşullarda üretimi gerçekleşen pastane ürünleri için sağlık işleri ekipleri numune örnekleri alarak inceleme başlattı.

Yetkililer, ilçede bu tür denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

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