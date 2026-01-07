Pastaneden kurabiye aldı, içinden çıkanı görünce şoka uğradı

Bandırma'da bir vatandaş, pastaneden çikolatalı kurabiye satın aldı.

Kurabiyenin içinden sigara izmariti çıktı.

Şikayet üzerine ekipler harekete geçti ve ihbar edilen işletmeye denetim gerçekleştirildi.

STT GEÇMİŞ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

İhbar ve şikâyet üzerine sahaya çıkan Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmede yaptıkları resmi kontrol sırasında süt ve peynir ürünlerinde son tüketim tarihinin geçtiğini tespit etti.

Yapılan tespitlerin ardından tarihi geçmiş ürünlere el konuldu ve işletmeye idari işlem uygulandı. Ayrıca imalathanede uygunsuzluklar da tespit edildi.

Bu kapsamda işletmeye yaklaşık 35 bin TL tutarında idari para cezası kesildi.

İŞLETMEYE KALDIRIM CEZASI DA KESİLDİ

Aynı işletmede inceleme yapan Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise kaldırım işgali ve etiket mevzuatına aykırılık gerekçeleriyle işletmeye 5 bin 500 TL tutarında ayrı bir cezai işlem uyguladı.

Denetimlere ilişkin inceleme ve değerlendirme sürecinin ilgili kurumlarca sürdüğü bildirildi.

Yetkililer, halk sağlığının korunması amacıyla gıda denetimlerinin ihbarlar ve rutin kontroller kapsamında aralıksız devam edeceğini vurguladı.