Pastırma sıcakları etkisini gösterdi: Sıcaklık 33 dereceye kadar çıktı

Tüm yurtta pastırma sıcakları etkili oluyor.

Meteoroloji verilerine göre 29 Ekim günü başlayan ve Türkiye’yi etkisi altına alan pastırma sıcakları en çok Adana’da kendini gösterdi.

EN SICAK İLÇE YÜREĞİR OLDU

Meteoroloji verilerine göre dün Türkiye’nin en sıcak noktası 32.7 derece ile Adana’nın Yüreğir ilçesi oldu.

Meteorolojinin belirlediği Türkiye’nin en sıcak 12 noktası arasına da Adana’dan 7 yer girdi. Verilere göre en sıcak ikinci nokta 31.5 derece ile Feke ilçesi, en sıcak üçüncü nokta ise 31.3 derece ile Seyhan ilçesi oldu.

En sıcak 12 nokta arasına Yüreğir, Feke ve Seyhan'ın yanı sıra 30.6 derece ile Ceyhan, 30.5 ile İmamoğlu, 30 ile Sarıçam, ve 29.9 ile Kozan girdi.

Sıcakların bugün de devam edeceği 30 ile 35 derece arasında olacağı öngörülüyor.