Pastırma sıcakları ne zaman? 2025 pastırma yazı hangi tarihlerde yaşanacak?

Pastırma sıcakları, sonbaharın ortasında havaların birkaç gün boyunca mevsim normallerinin üzerine çıkması ile görülen kısa süreli sıcak hava dalgasıdır. İsmini ise, bu dönemde havaların pastırma yapılmasına uygun olması nedeniyle Osmanlı döneminde verilen bir halk deyiminden alır. Çünkü pastırmanın kurutulması için güneşli, kuru ve rüzgârsız havalar idealdir.



2025 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?



Meteorolojik verilere göre pastırma sıcakları genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birkaç gün sürebilen bu sıcaklık artışı, 2025 yılında da 29 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında etkili olacağı öngörülüyor.



PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?



Pastırma yazı, ortalama 3 ila 10 gün arasında sürüyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken, bazı dönemlerde iki haftaya kadar uzayabiliyor.



2025 yılında da pastırma sıcaklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

