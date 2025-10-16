Pastırma sıcakları ne zaman? 2025 pastırma yazı tarihleri

Pastırma sıcakları, sonbaharda havaların aniden ısındığı kısa bir dönemdir. Genellikle yüksek basınç sistemlerinin etkisiyle yağışsız ve güneşli günler yaşanır. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkar, gündüzleri adeta yazdan kalma günler yaşanırken, geceleri yine sonbahar serinliği hissedilir.



Bu döneme “pastırma yazı” denmesinin nedeni ise geleneksel olarak etlerin (pastırmaların) bu sıcak ve kuru havada kurutulmasıdır. Halk arasında “pastırmalık hava geldi” sözü buradan gelir.



2025 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?



Meteorolojik verilere göre pastırma sıcakları genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birkaç gün sürebilen bu sıcaklık artışı, 2025 yılında da 29 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında etkili olacağı öngörülüyor.



PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?



Pastırma yazı, ortalama 3 ila 10 gün arasında sürüyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken, bazı dönemlerde iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2025 yılında da pastırma sıcaklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.

