Pastırma sıcakları ne zaman? 2025 pastırma yazı tarihleri

2025 pastırma yazı tarihi, Sonbahar aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her yıl havaların serinlemesiyle birlikte gündeme gelmeye başlayan pastırma sıcakları, yeniden yaz havasına dönmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 pastırma sıcakları ne zaman?



PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?



Pastırma sıcakları, sonbaharda havaların kısa süreliğine yeniden ısınmasıyla oluşan bir meteorolojik olaydır. Bu dönemde gündüz sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkar, güneşli ve durağan bir hava hakim olur. Ancak geceleri sıcaklıklar belirgin şekilde düşebilir.



Halk arasında bu dönemin adı, Kayseri başta olmak üzere Anadolu’da ünlü pastırmaların güneşte kurutulma zamanıyla özdeşleştiği için “pastırma yazı” olarak kalmıştır.



2025 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?



Meteorolojik kayıtlara göre pastırma sıcakları, her yıl aynı tarihlerde yaşanmasa da genellikle 20 Ekim - 15 Kasım arasında görülür. 2025 yılında da uzmanların öngörüsü, bu tarihler arasında birkaç gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı yönünde.



Özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gündüz sıcaklıklarının 20 dereceye yaklaşması beklenebilir.