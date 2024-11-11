Pastırma sıcakları tarihi 2024: Pastırma sıcakları ne zaman, hangi günlerde yaşanacak?
Pastırma sıcakları, her yıl olduğu gibi bu yılda kasım ayı itibarıyla vatandaşların merak ettiği hava olayları arasında yer alıyor. Kış aylarında sert soğuklar öncesinde son güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyen ve plan yapan birçok kişi, 2024 yılında pastırma sıcaklarının hangi günlerde yaşanacağını merak ediyor. Peki, 2024 pastırma sıcakları ne zaman, hangi günlerde yaşanacak?
Pastırma sıcaklarının ne zaman yaşanacağı, soğuk havaların gelmesiyle birlikte araştırılıyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini alan sıcak havalara "Pastırma sıcakları" deniyor. Peki, 2024 pastırma sıcakları ne zaman, hangi günlerde yaşanacak?
2024 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?
Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.
PASTIRMA SICAKLARI HAKKINDA
Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.
"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor. Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.
Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.
Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Hava Durumu
- Sonbahar
- Sıcak Hava