Pastırma tartışmasına Sivas da dahil oldu

Sivas'ta vatandaşlar asırlardır evlerinde kendi pastırmalarını doğal yöntemlerle kendileri üretmeye devam ediyor. Pastırma yapımında, doğal olarak beslenen hayvanların etini kullanmaya gayret gösteren Sivaslılar, Sivas pastırmalarının lezzeti konusunda iddialı.



Türkiye'nin en meşhur pastırma ustaları ise Sivas'ın Kızılca köyünde yetişiyor.



"PASTIRMA ANADOLU'YA SİVAS'TAN YAYILDI"



Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, pastırmanın ana vatanın Sivas olduğunu belirterek pastırmanın Anadolu’ya Sivas’tan yayıldığını ileri sürdü.



Hastaoğlu, şöyle konuştu:



"Öncelikle pastırmada kalite çok önemli. Sivas en geniş coğrafyaya sahip ikinci ilimiz. Geniş meralara sahip. Bizim hayvanlarımız yaz döneminde meralarda yayılır, ardından besilere çekilir. Hayvanlarımız, yaz aylarında doğadaki bütün endemik bitkilerin hepsinin tadını alırlar. Bizim Sivas yöresinin hayvanlarının eti çok lezzetli olur. Bu da yapmış olduğumuz ürünler ile belli oluyor. Lezzetin tadına bakan bir daha yiyor.



Bu bağlamda siparişler her geçen gün çoğalıyor. Hiçbir üreticimiz kaliteden ödün vermiyor. Usta olmadan pastırma olmuyor, pastırma diğer ürünler gibi değil. Kaliteli ustalık istiyor. Türkiye ‘de pastırma denince akla Kızılca köy gelir. Sivas pastırmanın merkezi konumundadır. Anadolu’ya pastırma Sivas’tan yayılmıştır. Bunu da herkesin böyle bilmesini rica ediyorum"



"HER HAYVANIN PASTIRMASI OLMAZ"



Pastırma ustaları ile meşhur Kızılca köylü sakinlerinden, 32 yıllık pastırma ustası Ahat Çağlar, her hayvanın etinden pastırma olamayacağını belirterek pastırma yapılacak hayvanları özenle seçtiklerini ve doğal olarak beslediklerini söyledi.



Çağlar, şöyle devam etti:



"Yapılış şekline gelince etin en seçme yerleri seçilerek yapılıyor. Antrikot, sırt, bonfile ve 4 tane kara parça olmak şartıyla. Pastırma Kayseri başta olmak üzere bir çok ilde yapılıyor. Pastırma ustaları Sivas’ın Kızılca köyünden çıkmaktadır. Pastırma üreten firmaların işletmeciliğini ise Kayserililer yapıyor. Biz pastırma yapacağımız hayvanları kendimiz besliyoruz, özenle seçiyoruz ve ardından pastırmasını yapıyoruz. Her malın pastırması olmaz.



Onların iddiası pastırmanın kendilerine ait olduğu yönünde. Araştırın, bakın. Pastırma asırlardır Kızılca köylüler tarafından üretiliyor. Pastırma Sivas'ın. Kim ne dersin pastırmanın Türkiye’ye yayıldığı yer Sivas'tır. Lezzet Sivas'tan çıkıyor çünkü böyle bir yayla hiçbir ilimizde yok" dedi.

VİDEO: KASTAMONU PASTIRMASININ FARKI NE?