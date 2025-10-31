Pastırma yazı geldi: Hava 5 derece ısınıyor
Meteorolojik tahminlere göre tüm yurtta pastırma yazı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 3-5 derece artacak, Marmara'da sis ve pus görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.
İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19 derece.
- İstanbul 19 derece.
- Denizli 24 derece.
- İzmir 23 derece.
- Adana 30 derece.
- Ankara 18 derece.
- Samsun 22 derece.
- Malatya 19 derece.
- Diyarbakır 23 derece.
- Gaziantep 25 derece.
