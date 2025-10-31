Pastırma yazı geldi: Hava 5 derece ısınıyor

Meteorolojik tahminlere göre tüm yurtta pastırma yazı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı 3-5 derece artacak, Marmara'da sis ve pus görülecek.

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor.
İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bazı merkezlerde bugün beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

- Kırklareli 19 derece.

- İstanbul 19 derece.

- Denizli 24 derece.

- İzmir 23 derece.

- Adana 30 derece.

- Ankara 18 derece.

- Samsun 22 derece.

- Malatya 19 derece.

- Diyarbakır 23 derece.

- Gaziantep 25 derece.

