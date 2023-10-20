Pastırma yazı geldi, sıcaklıklar 6 derece birden artacak (Bugün hava nasıl olacak?)

6 DERECE BİRDEN ARTACAK



Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceği, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?



Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir ifadedir.



Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



EDİRNE 12°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL 15°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



SAKARYA 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



A.KARAHİSAR 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA 12°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ADANA 17°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY 16°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MERSİN 19°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



ANKARA 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



BOLU 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 11°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



KASTAMONU 6°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



AMASYA 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT 8°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 14°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



KARS 0°C, 15°C

Parçalı bulutlu



ERZURUM 1°C, 15°C

Parçalı bulutlu



MALATYA 11°C, 19°C

Parçalı bulutlu



VAN 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.



DİYARBAKIR 9°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZİANTEP 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİİRT 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA 14°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



VİDEO: HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELECEK

