Pastırma yazı geldi, sıcaklıklar 6 derece birden artacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunu göre, sıcaklıkların bugünden itibaren hissedilir derecede artacağı tahmin edilirken, bazı illere de sağanak uyarısı geldi. Bugün Doğu Akdeniz'in doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak yağış etkili olacak. Öte yandan sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Ekim hava durumu raporu.

Pastırma yazı geldi, sıcaklıklar 6 derece birden artacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Genel Müdürlüğü, 20 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Pastırma yazı geldi, sıcaklıklar 6 derece birden artacak (Bugün hava nasıl olacak?) - 1 Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)

6 DERECE BİRDEN ARTACAK

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceği, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir ifadedir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. 

BÖLGELERE GÖRE

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

KARS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VİDEO: HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELECEK

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