Pastırma yazı geldi, sıcaklıklar 6 derece birden artacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Ekim'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın Marmara'da güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
6 DERECE BİRDEN ARTACAK
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yağışlı sistemin bugün itibarıyla yurdu terk edeceği, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?
Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan bir ifadedir.
Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu Hatay, Osmaniye ve K.Maraş ile Adana'nın güneyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 17°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği, yüksek kesimlerde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
KARS 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu
VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VİDEO: HAFTA SONU SICAKLIK YÜKSELECEK
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