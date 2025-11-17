Pastırma yazı geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı yerini yağmur ve sağanak yağışa bırakacak. Bu bölgelerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.

SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDECEK

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.

Çarşamba ve perşembe günleri ise Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın ve Muğla'da sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.