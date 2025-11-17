Pastırma yazı geri dönüyor
17.11.2025 06:32
NTV - Haber Merkezi
Meteorolojik verilere göre Doğu kentlerinde etkisini gösteren kar yağışı kesilecek. Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışı yerini yağmur ve sağanak yağışa bırakacak. Bu bölgelerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Yurdun diğer bölgelerinde ise hava parçalı ve az bulutlu olacak.
SICAKLIKLAR NORMALLERİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis bekleniyor.
Çarşamba ve perşembe günleri ise Edirne, Kırklareli, İzmir, Aydın ve Muğla'da sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.
Yeni haftada yurdun tamamında yağşların kesilmesi, havanın açık olması bekleniyor.
Bugün bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Kırklareli 14 derece.
- İstanbul 17 derece.
- Denizli 20 derece.
- İzmir 23 derece.
- Adana 22 derece.
- Ankara 14 derece.
- Samsun 17 derece.
- Malatya 11 derece.
- Diyarbakır 13 derece.
- Gaziantep 15 derece.