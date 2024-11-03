Pastırma yazı takvimi 2024: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor?

2024 pastırma yazının ne zaman, hangi ayda meydana geldiği sorgulanmaya başladı. Pastırma sıcakları, kış aylarında sıcaklıkların mevsim normalleri üzerine çıkmasıyla birlikte yaşanıyor. Peki, 2024 pastırma sıcakları ne zaman?



2024 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?



Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.



PASTIRMA SICAKLARI HAKKINDA



Bu dönem, sonbahar mevsiminde beklenen soğuk hava koşullarının yerine, kısa süreli sıcak hava dalgalarının yaşandığı bir zaman dilimidir. Kesin tarihleri yıl bazında değişebilir, ancak genel olarak bu dönemde hafif sıcaklık artışları gözlemlenir.



"Pastırma yazı" teriminin kökeni, pastırmanın kurutulması için uygun hava koşullarının oluştuğu dönemi ifade etmesinden geliyor. Ekim ayı ortalarında yaşanan ani sıcaklık artışları, pastırmanın iyi bir şekilde kurutulabilmesi için idealdir.



Bu sıcak havalar, sonbaharın gelmesiyle birlikte beklenen soğuk havaların yerini aldığı için, bu duruma "pastırma yazı" denmiştir.



Yani, hem mevsimsel değişiklikleri hem de tarımsal faaliyetleri etkileyen bir fenomen olarak bu terim, günlük yaşamda da sıklıkla kullanılır.