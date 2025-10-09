Pastırma yazı tarihi 2025: Pastırma sıcakları ne zaman başlayacak?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar aylarında birkaç günlüğüne ortaya çıkan, gündüzleri yazı andıran sıcak hava dalgası olarak tanımlanıyor. Halk arasında bu döneme “pastırma sıcakları” denmesinin nedeni ise, eskiden kasapların ve ailelerin pastırmalarını bu dönemde güneşte kurutması olarak tanımlanıyor. Ilık, güneşli ve rüzgarsız havalar, pastırmanın ideal kuruma sürecini sağladığı için bu isim halk arasında dilden dile yayılmıştır.



2025 PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?



Meteorolojik verilere göre pastırma sıcakları genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülüyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde birkaç gün sürebilen bu sıcaklık artışı, 2025 yılında da 29 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında etkili olacağı öngörülüyor.



PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?



Pastırma yazı, ortalama 3 ila 10 gün arasında sürüyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken, bazı dönemlerde iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2025 yılında da pastırma sıcaklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.