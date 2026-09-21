Pastırma yazı tarihi 2026: Pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

2026 pastırma sıcaklarının başlayacağı tarih, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gündemine geldi. Kış aylarında yaşanacak soğuk hava öncesinde son kez güneşin keyfini sürmek isteyenler, pastırma yazının başlayacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 pastırma sıcakları ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

2026 PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Meteorolojik verilere göre pastırma sıcakları genellikle Ekim sonu ile Kasım ortası arasında görülüyor. Türkiye ’nin farklı bölgelerinde birkaç gün sürebilen bu sıcaklık artışı, 2026 yılında da 25 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında etkili olacağı öngörülüyor.

PASTIRMA SICAKLARI KAÇ GÜN SÜRER?

Pastırma yazı , ortalama 3 ila 10 gün arasında sürüyor. Bazı yıllarda birkaç günle sınırlı kalırken, bazı dönemlerde iki haftaya kadar uzayabiliyor. 2026 yılında da pastırma sıcaklarının bölgesel olarak değişiklik göstermesi ve özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde daha belirgin hissedilmesi bekleniyor.