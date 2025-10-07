Pat pat 30 metrelik uçuruma devrildi: 1 ölü
Ünye'de pat pat olaarak bilinen tarım aracı 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. 65 yaşındaki çiftçi Ali Gümüş hayatını kaybetti.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yeniköy mahallesinde 65 yaşındaki Ali Gümüş, direksiyon hakimiyetini kaybettiği pat pat aracıyla 30 metreden şarampole yuvarlandı.
Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Gümüş'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Gümüş'ün cenazesi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.