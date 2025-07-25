Patates ekili alanlarda zararlı alarmı

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yürütülen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, kurumda görev yapan teknik personeller tarafından ilçede bulunan patates üretim yerlerinde ürün kontrolünün yanı sıra hastalık ve zararlı kontrollerinin de yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, seralarda ve tarlalarda muhtelif sebzelerin gelişim ve hastalık zararlı kontrollerinin de gerçekleştirildiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi: "Seralarda ve tarlalarda muhtelif sebzelerin gelişim ve hastalık zararlı kontrollerine devam edilmekte, üreticilerimizle bitkisel üretim, zirai mücadele ve bahçe ıslahı konularında bilgi alışverişi yapılmaktadır. Tarımsal üretim alanlarında çiftçilerimizin karşılaştığı herhangi bir problem olması halinde ilçe müdürlüğümüzün ilgili birimlerinden teknik destek alabileceklerini hatırlatır, tüm üreticilerimize bol, bereketli bir üretim sezonu dileriz."