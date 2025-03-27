Patates hatla akılalmaz vurgun! Bankayı 376 milyon lira dolandırdılar

İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı.



Bir dolandırıcı, kendisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) başkanı olarak tanıtarak, özel bir bankayı 376 milyon lira dolandırdı.



Olay, BDDK ve bankanın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.



“ORTAK BİR YARDIM KAMPANYASI YAPIYORUZ”



Dosyayı soruşturan savcılığın hazırladığı iddianameye göre, kasım ayında İstanbul’da bir bankanın sabit hattını, BDDK başkanı olduğunu söyleyen bir kişi aradı.



Sabah’ın haberine göre, dolandırıcı yönetim kurulu başkanı A.K.’yi istedi.



Kendisini BDDK başkanı olarak tanıtan kişi, bankalarla ortak bir yardım kampanyası düzenlediklerini söyleyerek, bankadan 376 milyon lira ödeme yapmalarını istedi.



Bu olaydan kısa bir süre sonra bu kez bankanın genel müdür yardımcısı K.T.’nin telefonu çaldı. Telefondaki ses BDDK Başkanı’nın yeğeni olduğunu söyledi.



Dolandırıcı, 376 milyon liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi.



Genel müdür yardımcısı bu görüşmenin ardından parayı söylenen hesaba aktardı.