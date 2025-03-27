Patates hatla akılalmaz vurgun! Bankayı 376 bin lira dolandırdılar
İstanbul’da bir dolandırıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu başkanı olduğunu söyleyerek özel bir bankayı 376 bin lira dolandırdı. Akıllara durgunluk veren dolandırıcılık olayı, banka müdürünün yemek randevusunu teyit için BDDK’yı aramasıyla ortaya çıktı.
İstanbul’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı.
Bir dolandırıcı, kendisini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu olarak tanıtarak, özel bir bankayı 376 bin lira dolandırdı.
Olay, BDDK ve bankanın savcılığa şikayetiyle ortaya çıktı.
“ORTAK BİR YARDIM KAMPANYASI YAPIYORUZ”
Dosyayı soruşturan savcılığın hazırladığı iddianameye göre, kasım ayında İstanbul’da bir bankanın sabit hattını, BDDK başkanı olduğunu söyleyen bir kişi aradı.
Sabah’ın haberine göre, dolandırıcı yönetim kurulu başkanı A.K.’yi istedi.
Kendisini BDDK başkanı olarak tanıtan kişi, bankalarla ortak bir yardım kampanyası düzenlediklerini söyleyerek, bankadan 376 bin lira ödeme yapmalarını istedi.
Bu olaydan kısa bir süre sonra bu kez bankanın genel müdür yardımcısı K.T.’nin telefonu çaldı. Telefondaki ses BDDK Başkanı’nın yeğeni olduğunu söyledi.
Dolandırıcı, 376 bin liralık ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi.
Genel müdür yardımcısı bu görüşmenin ardından parayı söylenen hesaba aktardı.
YEMEK RANDEVUSU VERDİ
Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı ile bir kez daha görüşen dolandırıcı, 6 Ocak gününe yemek randevusu verdi.
Randevu günü geldiğinde banka teyit için BDDK ile görüşme yaptı.
Büyük vurgun işte o an ortaya çıktı. BDDK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi.
PATATES HATLA İLETİŞİME GEÇMİŞLER
Banka yönetimi hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaralarını sorgulayan yetkililer, dolandırıcılık vakalarında sıkça karşılaşılan, başkalarının adına alınmış hat anlamına gelen “patates hat” kullanıldığını belirledi.
10’AR YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Olayla ilgili olarak paranın gönderildiği IBAN sahibi Aykut D., Yasin B. ve Ümit D. isimli şüpheliler gözaltına alınıp, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde bu olayı gerçekleştirdiğini belirten savcılık, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 10’ar yıla kadar hapis cezası talep etti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Bddk
- Banka
- Dolandırıcılık