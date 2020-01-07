Patates ve soğan ihracatında yeni düzenleme

Patates ve kuru soğan, ihracatı ön izin şartına bağlanan ürünler listesine alındı.



Ticaret Bakanlığı'nın tebliği resmi gazetede yayımlandı.



Karara göre, patates ve kuru soğan ihraç etmek isteyen üretici ve firmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuracak.



Bakanlık onay verirse izin verilen koşul ve miktarda patates ve kuru soğan ihracatı yapılabilecek.

"PATATES-SOĞAN İHRACATININ KISITLANMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyadaki patates ve soğan talebinin, Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ihracat için Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin belgesi alınması şartı getirdiklerini bildirdi.



Pekcan, taşıt alım satımında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulmasına yönelik basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Resmi Gazete'de bugün patates ve soğan ihracatına ön izin getirilmesine yönelik yayımlanan tebliğle ilgili soru üzerine Pekcan, Bakanlık olarak ihracatın artırılması için çalışma yürüttüklerini, dolayısıyla ihracatı kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi.



Pekcan, bu yıl dünyada patates, soğan rekoltesi ve üretiminin çok düşük olduğunu, bunun da Türkiye'ye olan talebi aşırı artırdığını belirterek, "Biz bunu özellikle geçtiğimiz ay, çok yoğun bir şekilde gördük ve hissettik. Şu ana kadar piyasada biz yeterince hissetmedik ama bu talebin Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık Tarım ve Orman Bakanlığından ön izin belgesi alınması şartı getirdik. İhracatçılarımız bu konuda artık Tarım ve Orman Bakanlığından izin alacak." diye konuştu.



Başka ürünlerin ihracatı için ise şu anda böyle bir kararın söz konusu olmadığına işaret eden Pekcan, "Talepte çok yüksek oranda bir artış vardı. Bir ayda fırlama oldu. Bakanlık olarak anomali tespitlerini de yapıyoruz, hangi ürünün ihracatında ve ithalatında anlık yüksek değişmeler var, o doğrultuda da vatandaşlarımızın menfaatini güderek tedbir almaya gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.



Bu kararın süresinin ne kadar olduğunun sorulması üzerine Pekcan, "Bir süre vermedik, iç piyasa dengelerine ve talebine bağlı" dedi. Pekcan, patates-soğan ihracatının kısıtlanmasının söz konusu olmadığının, sadece ön izin getirildiğinin altını çizdi.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlanmasına ilişkin, "Bu karar, ihracata herhangi bir yasaklama getirmemiş olup, ülkemizin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir." ifadeleri kullanıldı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ile kuru soğan ve patates (tohumluk hariç) ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklendiği bildirildi.



Açıklamada, alınan bu kararın, ihracata herhangi bir yasaklama getirmediği vurgulanarak, "Karar, ülkenin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir. Söz konusu iki üründe 2019 yılı üretimlerimiz bir önceki yıla göre artış göstermiş ve ülke ihtiyacımızı karşılayacak seviyelere ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜKETİCİ FİYATLARI DALGALANMASIN DİYE"

Özellikle kuru soğanda en büyük üretici ve ihracatçı kimi ülkelerde bu yıl iklimsel olumsuzluklardan kaynaklı yaşanan üretim düşüşü ve ithalat talebinin yurt içi ve dışı piyasaları etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Patateste de aynı durumun yaşanmaması ve ihracat nedeniyle ülkemizde arz açığı oluşmaması, tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması amacıyla ihracat ön izne bağlanmıştır. Piyasalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, gerektiğinde ülke menfaatleri ile üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler hızla alınmaktadır, alınmaya devam edilecektir."



SOĞANDA SIFIR GÜMRÜK