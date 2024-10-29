Patatesini halka bedava dağıttı
Bu yıl, çiftçiler bazı ürünlerde zarar ettiklerini dile getirip verilen satış fiyatının maliyeti karşılamadığını belirtti. Bitlis'te bir üretici, tarlasındaki patatesini toplamak yerine halka ücretsiz dağıttı.
Adilcevaz ilçesinde üretim yapan Zafer Alageyik isimli çiftçi, masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle tarladaki patatesleri bedava halka dağıttı.
Patateslerin bedava dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise tarlaya akın etti.
Bu sene ekilen patateste zarar ettiklerini ifade eden Alageyik, zararın nedeninin mazot fiyatlarının ve gübre masrafının yüksek oluşu olduğunu dile getirdi.
"Masrafını çıkarmadığından dolayı ben de 60 dönümlük tarladaki patatesleri vatandaşlara bedava dağıtmaya karar verdim." ifadelerini kullanan Alageyik, "Başka çiftçiler gibi toplayıp derelere, köprülere atmıyoruz. Halkımız, vatandaşlarımız faydalansın diye akşamdan beri anons ettirdim. Millet toplanmış patates topluyor. Herkese helal olsun.” dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Tarım
- Türkiye
- Gündem