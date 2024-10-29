Patatesini halka bedava dağıttı

Adilcevaz ilçesinde üretim yapan Zafer Alageyik isimli çiftçi, masraflarını karşılamadığı gerekçesiyle tarladaki patatesleri bedava halka dağıttı.



Patateslerin bedava dağıtıldığını duyan vatandaşlar ise tarlaya akın etti.



Bu sene ekilen patateste zarar ettiklerini ifade eden Alageyik, zararın nedeninin mazot fiyatlarının ve gübre masrafının yüksek oluşu olduğunu dile getirdi.