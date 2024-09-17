Patateslerini satamadı, halka ücretsiz dağıttı

Alaca'da çiftcilik yapan Mahmut Tonbul, 10 dönümlük alandan hasat ettiği patatesi satışa çıkardı.

Anlaşma sağladığı bir tüccarın patateslerin bir kısmının ebatlarının küçük olduğunu bahane ederek patatesleri almamasına tepki gösteren Tonbul, ilçe merkez ve köylerden isteyenlerin tarlaya gelip patatesleri ücretsiz alabileceğini haber verdi.



Bunun üzerine vatandaşlar tarlaya gelerek patatesleri topladı.

12 LİRAYA SATILIYORDU



Tüccarın tarladan boyutu nedeniyle almadığı patatesin manavda 12 liraya satıldığına dikkat çeken Tonbul, bu nedenle tarlada kalan patatesi vatandaşlara ücretsiz verdiklerini sözlerine ekledi.